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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір M, №1 - Харків (147356) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
599,99
Економія: -111,04 грн
488,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
488,00
Економія: -90,00 грн
398,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
502,00
Економія: -64,00 грн
438,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -96,00 грн
438,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 1-А
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -127,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
Всього: упаковка (1)
597,71 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -243,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 49
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн