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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір S, №1 - Одеса (143818) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
609,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
609,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 1-А
Всього: упаковка (1)
609,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
549,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
491,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 49
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -106,00 грн
609,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -106,00 грн
609,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (2)
715,00
Економія: -106,00 грн
609,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -106,00 грн
609,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
118,00
Економія: -3,54 грн
114,46 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (1)
596,99
Економія: -81,60 грн
515,39 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -106,00 грн
609,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
Всього: упаковка (1)
551,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
313,46 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (1)
662,10 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
580,30 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (1)
503,93 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
508,16 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Всього: упаковка (1)
508,16 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любомль, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
597,46 грн