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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір M, №1 - Харків (143817) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
640,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -296,60 грн
418,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
634,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
595,44
Економія: -50,48 грн
544,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
635,03
Економія: -85,26 грн
549,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
709,29
Економія: -77,49 грн
631,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
644,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
719,39
Економія: -106,57 грн
612,82 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -296,60 грн
418,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (1)
637,39
Економія: -28,09 грн
609,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -190,60 грн
418,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (1)
638,61
Економія: -29,31 грн
609,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
638,61
Економія: -79,26 грн
559,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
633,59
Економія: -30,69 грн
602,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
635,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
701,07
Економія: -99,05 грн
602,02 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
659,99
Економія: -125,15 грн
534,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
450,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
593,88
Економія: -46,39 грн
547,49 грн