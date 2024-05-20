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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір L, №1 - Запоріжжя (143816) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
701,00
Економія: -111,18 грн
589,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
713,68
Економія: -69,63 грн
644,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
698,56
Економія: -72,13 грн
626,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
655,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
626,61
Економія: -76,53 грн
550,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
604,57
Економія: -61,93 грн
542,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
713,88
Економія: -77,19 грн
636,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
711,24
Економія: -74,55 грн
636,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
564,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
714,83
Економія: -132,47 грн
582,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
625,33
Економія: -73,69 грн
551,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
703,71
Економія: -96,27 грн
607,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
520,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
628,36
Економія: -68,72 грн
559,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
708,12
Економія: -84,41 грн
623,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
630,06
Економія: -80,16 грн
549,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
663,90
Економія: -58,74 грн
605,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
525,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
725,07
Економія: -75,59 грн
649,48 грн