CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Запоріжжя (181327) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
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Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А