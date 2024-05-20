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CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Запоріжжя (181327) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
226,34
Економія: -35,90 грн
190,44 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
258,00
Економія: -42,00 грн
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
261,46
Економія: -31,41 грн
230,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
250,28
Економія: -24,18 грн
226,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
263,12
Економія: -31,56 грн
231,56 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
279,00
Економія: -63,00 грн
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
274,98
Економія: -43,01 грн
231,97 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
258,00
Економія: -42,00 грн
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
267,24
Економія: -37,34 грн
229,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
256,27
Економія: -26,35 грн
229,92 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
258,00
Економія: -42,00 грн
216,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
255,78
Економія: -25,96 грн
229,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
251,14
Економія: -20,02 грн
231,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
204,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
204,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (4)
227,28
Економія: -19,32 грн
207,96 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (1)
260,00
Економія: -43,00 грн
217,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (4)
236,23
Економія: -34,72 грн
201,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
254,21
Економія: -23,09 грн
231,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
256,79
Економія: -26,99 грн
229,80 грн