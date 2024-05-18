CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ C тест, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (181327) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
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Дніпро, просп. Науки, 40
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19