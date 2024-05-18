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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТУ B тест, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (181326) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
253,26
Економія: -21,92 грн
231,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
204,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
232,97
Економія: -24,23 грн
208,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
263,62
Економія: -32,17 грн
231,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
257,90
Економія: -26,19 грн
231,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
198,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -72,07 грн
222,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
242,37
Економія: -16,19 грн
226,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
254,03
Економія: -22,92 грн
231,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
257,11
Економія: -25,12 грн
231,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
277,54
Економія: -47,07 грн
230,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (6)
267,96
Економія: -36,88 грн
231,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
263,94
Економія: -34,86 грн
229,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
250,45
Економія: -24,35 грн
226,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
276,48
Економія: -44,51 грн
231,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
243,65
Економія: -18,40 грн
225,25 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
223,21
Економія: -14,23 грн
208,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
226,45
Економія: -17,71 грн
208,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
274,43
Економія: -43,35 грн
231,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (25)
263,80
Економія: -34,58 грн
229,22 грн