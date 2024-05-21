Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір XL/XXL, люкс, №1 - Запоріжжя (844433) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
1582,41
Економія: -64,51 грн
1517,90 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
1451,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
1495,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
1669,55 грн
Економ аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
1814,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1571,81
Економія: -156,17 грн
1415,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1719,96
Економія: -107,20 грн
1612,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1829,61
Економія: -141,47 грн
1688,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
1574,28
Економія: -236,87 грн
1337,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
1855,47
Економія: -167,24 грн
1688,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
1540,43
Економія: -59,53 грн
1480,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
1644,56
Економія: -170,72 грн
1473,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Всього: упаковка (1)
1596,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
1596,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн