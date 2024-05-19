БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір XL/XXL, люкс, №1 - Львів (844433) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49