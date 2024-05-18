БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір XL/XXL, люкс, №1 - Харків (844433) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Аптека шар@
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
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Черкаси, бульв. Шевченка, 250
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Черкаси, вул. Смілянська, 38
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Київ, просп. Лісовий, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мiська сiмейна аптека
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Славутич, кв-л Поліський, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14