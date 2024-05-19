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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 2B, 6041 розмір XL, №1 - Львів (831548) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
264,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
241,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
266,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
240,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
266,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
242,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
265,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
262,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
214,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
265,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
239,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
243,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
244,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
245,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
265,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
224,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
224,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
238,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
237,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
236,03 грн