Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір XL, №1 - Львів (742937) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Героїв, 9
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 151
Всього: упаковка (1)
396,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
401,05 грн