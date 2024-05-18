БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір XL, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (742937) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60