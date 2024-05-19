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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 3, №1 - Львів (475493) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
2165,46 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
2158,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
2154,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
2179,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (2)
2172,36 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1523,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8
Всього: упаковка (1)
2176,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Купальна, 14
Всього: упаковка (1)
2169,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
2173,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Гойди, 10-А
Всього: упаковка (1)
2156,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
2178,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
2156,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
2175,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
2179,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Берегове, вул. Сечені, 7
Всього: упаковка (1)
2158,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (2)
2160,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
2178,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (1)
2179,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
2181,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
2154,71 грн