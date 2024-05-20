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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 2, №1 - Запоріжжя (475492) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
2270,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
2266,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
2274,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (2)
2297,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
2289,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
2267,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
2282,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
2278,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
2326,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (2)
2296,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
2319,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
2297,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (2)
2289,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (1)
2285,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
2280,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
2293,87 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 15-В
Всього: упаковка (1)
2286,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
2289,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
2296,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
2272,71 грн