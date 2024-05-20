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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 2, №1 - Одеса (475492) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (2)
2297,13 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
2270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (1)
2285,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Сторожинець, вул. Видинівського, 22
Всього: упаковка (1)
2134,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
2290,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
2295,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (1)
2153,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
2289,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
2297,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
2296,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
2272,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (2)
2289,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
2290,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
2280,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
2272,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
2266,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
2274,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
2285,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
2287,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Всього: упаковка (2)
1668,47
Економія: -6,88 грн
1661,59 грн