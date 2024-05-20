Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 1, №1 - Одеса (475491) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Ясіня, вул. Коцюбинського, 25
Всього: упаковка (1)
1147,68
Економія: -14,79 грн
1132,89 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1791,52
Економія: -7,28 грн
1784,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (1)
1146,69
Економія: -14,22 грн
1132,47 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (4)
1806,39 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1482,00 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
Всього: упаковка (1)
906,54 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
1493,10 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1199,82 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (3)
1413,68 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
1493,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом