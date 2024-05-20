Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Ясіня, вул. Коцюбинського, 25 Всього: упаковка (1) 1147,68 Економія: -14,79 грн 1132,89 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А Всього: упаковка (1) 1791,52 Економія: -7,28 грн 1784,24 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Галич, вул. Коновальця, 13 Всього: упаковка (1) 1146,69 Економія: -14,22 грн 1132,47 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 00:00 Графік роботи Борислав, вул. Потік, 12 Всього: упаковка (4) 1806,39 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 1482,00 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 35 Всього: упаковка (1) 906,54 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рівне, вул. Бандери Степана, 57 Всього: упаковка (1) 1493,10 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 1199,82 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ковель, вул. Пчілки Олени, 5 Всього: упаковка (3) 1413,68 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г Всього: упаковка (1) 1493,10 грн