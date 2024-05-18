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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 чорний розмір 1, №1 - Харків (475491) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (1)
1148,39
Економія: -4,96 грн
1143,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1785,20
Економія: -8,57 грн
1776,63 грн
Здорова родина
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Зачинено
Ясіня, вул. Коцюбинського, 25
Всього: упаковка (1)
1146,86
Економія: -8,93 грн
1137,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (4)
1794,53
Економія: -13,83 грн
1780,70 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
1493,10 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1482,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
Всього: упаковка (1)
906,54 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1199,82 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
1493,10 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (3)
1413,68 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом