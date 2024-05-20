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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір M/L, люкс, №1 - Одеса (180604) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
1866,07
Економія: -193,71 грн
1672,36 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
1843,81
Економія: -245,07 грн
1598,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
1868,62
Економія: -225,97 грн
1642,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
1588,48
Економія: -173,80 грн
1414,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (1)
1438,99
Економія: -42,00 грн
1396,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
1535,15
Економія: -111,73 грн
1423,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
1574,28
Економія: -236,87 грн
1337,41 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
1825,49
Економія: -254,72 грн
1570,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
1858,10
Економія: -266,29 грн
1591,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
1451,78 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
1438,99
Економія: -42,00 грн
1396,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
1596,96 грн