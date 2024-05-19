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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір M/L, люкс, №1 - Львів (180604) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1537,70 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
1850,74
Економія: -216,86 грн
1633,88 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1730,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
1360,00
Економія: -68,00 грн
1292,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
1438,99
Економія: -42,00 грн
1396,99 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
1524,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 142-А
Всього: упаковка (1)
1524,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
1836,79
Економія: -101,32 грн
1735,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1451,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
1596,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
1824,00
Економія: -158,65 грн
1665,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
1539,27
Економія: -115,85 грн
1423,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
1559,27
Економія: -221,86 грн
1337,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
1853,10
Економія: -180,74 грн
1672,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
1843,81
Економія: -245,07 грн
1598,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
1606,55
Економія: -191,87 грн
1414,68 грн