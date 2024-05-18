БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір M/L, люкс, №1 - Харків (180604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Миргород, вул. Гоголя, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б