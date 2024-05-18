БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір M/L, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216