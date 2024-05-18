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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6112, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір M/L, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180604) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
1850,91
Економія: -280,14 грн
1570,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
1810,94
Економія: -219,13 грн
1591,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
1451,78 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (1)
1438,99
Економія: -42,00 грн
1396,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
1869,32
Економія: -226,67 грн
1642,65 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1575,00
Економія: -139,70 грн
1435,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
1602,45
Економія: -187,77 грн
1414,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
1712,00
Економія: -276,70 грн
1435,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1684,74
Економія: -71,98 грн
1612,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1535,60
Економія: -119,96 грн
1415,64 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
1526,46
Економія: -103,04 грн
1423,42 грн