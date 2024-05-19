Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Славута, вул. Козацька, 2 Всього: упаковка (1) 1104,00 Економія: -55,20 грн 1048,80 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (2) 1098,00 Економія: -54,90 грн 1043,10 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмільник, просп. Свободи, 13 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -57,40 грн 1090,60 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Бердичів, вул. Житомирська, 38 Всього: упаковка (2) 1104,00 Економія: -55,20 грн 1048,80 грн Забронювати