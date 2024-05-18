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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6058, роз'ємний розмір XS/S, люкс, №1 - Харків (169464) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
1104,00
Економія: -55,20 грн
1048,80 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -57,40 грн
1090,60 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (2)
1098,00
Економія: -54,90 грн
1043,10 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -55,20 грн
1048,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом