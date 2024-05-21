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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6058, роз'ємний розмір XL/XXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169463) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -57,40 грн
1090,60 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -34,44 грн
1113,56 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -57,40 грн
1090,60 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
1104,00
Економія: -55,20 грн
1048,80 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
1148,00
Економія: -57,40 грн
1090,60 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
1098,00
Економія: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
1107,00
Економія: -55,35 грн
1051,65 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -55,20 грн
1048,80 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
1098,00
Економія: -54,90 грн
1043,10 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1107,00
Економія: -55,35 грн
1051,65 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
1199,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом