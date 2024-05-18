Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 108/1 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -57,40 грн 1090,60 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Попільня, вул. Героїв Майдану, 41 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -34,44 грн 1113,56 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 38 хв Графік роботи Бердичів, вул. Житомирська, 38 Всього: упаковка (2) 1104,00 Економія: -55,20 грн 1048,80 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Коростень, вул. Грушевського, 20 Всього: упаковка (1) 1098,00 Економія: -54,90 грн 1043,10 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -57,40 грн 1090,60 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмільник, просп. Свободи, 13 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -57,40 грн 1090,60 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б Всього: упаковка (1) 1107,00 Економія: -55,35 грн 1051,65 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Захисників України, 85 Всього: упаковка (1) 1104,00 Економія: -55,20 грн 1048,80 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Славута, вул. Козацька, 2 Всього: упаковка (1) 1098,00 Економія: -54,90 грн 1043,10 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 38 хв Графік роботи Нетішин, просп. Незалежності, 15 Всього: упаковка (1) 1107,00 Економія: -55,35 грн 1051,65 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 38 хв Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (1) 1199,50 грн