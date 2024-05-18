Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Попільня, вул. Героїв Майдану, 41 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -34,44 грн 1113,56 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бердичів, вул. Європейська, 128 Всього: упаковка (1) 1104,00 Економія: -55,20 грн 1048,80 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Бердичів, вул. Одеська, 51 Всього: упаковка (2) 1098,00 Економія: -54,90 грн 1043,10 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмільник, просп. Свободи, 13 Всього: упаковка (1) 1148,00 Економія: -57,40 грн 1090,60 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Коростень, вул. Грушевського, 20 Всього: упаковка (1) 1098,00 Економія: -54,90 грн 1043,10 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Захисників України, 85 Всього: упаковка (2) 1098,00 Економія: -54,90 грн 1043,10 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Нетішин, просп. Незалежності, 15 Всього: упаковка (2) 1148,00 Економія: -57,40 грн 1090,60 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (2) 1199,50 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2 Всього: упаковка (1) 1025,10 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ківерці, вул. Соборності, 5-А Всього: упаковка (1) 1066,04 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3 Всього: упаковка (1) 1066,04 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Горохів, вул. Шевченка, 7 Всього: упаковка (1) 1101,98 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Шацьк, вул. Шковороди, 29 Всього: упаковка (1) 1173,84 грн