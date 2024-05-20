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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6113, з ребрами жорсткості з посиленою фіксацією розмір XL/XXL, люкс, №1 - Одеса (169455) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1575,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (3)
1712,00
Економія: -137,00 грн
1575,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
1575,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
1664,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
1664,75
Економія: -19,87 грн
1644,88 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
1337,00
Економія: -66,85 грн
1270,15 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
1575,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
1659,30
Економія: -14,85 грн
1644,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (1)
1656,80
Економія: -12,62 грн
1644,18 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (1)
1537,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1592,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом