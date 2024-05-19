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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір M, №1 - Львів (742986) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (3)
421,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
433,04
Економія: -3,97 грн
429,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
431,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
377,47 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
377,46 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
432,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
431,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (1)
342,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
431,22 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
315,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
342,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 6
Всього: упаковка (1)
457,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
432,05
Економія: -3,87 грн
428,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
432,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
429,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
435,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
433,18
Економія: -2,31 грн
430,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
434,15
Економія: -1,85 грн
432,30 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
429,53
Економія: -1,56 грн
427,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
434,60
Економія: -4,83 грн
429,77 грн