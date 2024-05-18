Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір M, №1 - Харків (742986) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248