Бандаж на гомілковостопний суглоб 7101 розмір L, №1 - Харків (742985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
В інших містах:
Астарта
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Харків, просп. Малої Любові, 4
Мед-сервіс
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Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104