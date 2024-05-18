Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний S/M, №1 - Харків (733932) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, пров. Електромеханічний, 1
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Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Науки, 64
Мед-сервіс
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Перемоги, 52
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б