Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБандаж на гомілковостопний суглобЦіни в аптеках

Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний S/M, №1 - Харків (733932) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
251,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
244,63 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
244,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
270,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
250,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
251,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
245,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
244,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
247,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
244,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
134,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
Всього: упаковка (1)
259,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
260,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
244,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
244,77 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
248,90 грн