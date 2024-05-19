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Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний L/XL, №1 - Львів (733931) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -80,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -73,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -52,89 грн
228,10 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -31,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -73,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (2)
295,99
Економія: -67,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -20,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -47,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Всього: упаковка (1)
228,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
275,99
Економія: -47,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудки, пл. Відродження, 8-А
Всього: упаковка (2)
308,99
Економія: -80,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 17
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -73,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
273,99
Економія: -45,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Стефаника, 5
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -42,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -31,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 59
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -40,89 грн
228,10 грн