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Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний L/XL, №1 - Харків (733931) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
269,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
264,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
267,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
269,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
268,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
215,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (1)
254,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -66,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -75,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -26,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -39,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Всього: упаковка (1)
295,99
Економія: -67,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Всього: упаковка (1)
287,99
Економія: -59,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -50,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -33,89 грн
228,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
271,99
Економія: -43,89 грн
228,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
267,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -31,89 грн
228,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -33,89 грн
228,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
264,00
Економія: -51,00 грн
213,00 грн