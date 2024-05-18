Бандаж на гомілковостопний суглоб 2B, 7036 еластичний L/XL, №1 - Харків (733931) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
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Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е