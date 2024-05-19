Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 5, з додатковим фіксатором, №1 - Львів (376910) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Глібова, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8