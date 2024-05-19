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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 2, з додатковим фіксатором, №1 - Львів (376908) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
535,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -125,30 грн
446,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -125,30 грн
446,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
393,75
Економія: -11,81 грн
381,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (2)
600,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
572,00
Економія: -125,30 грн
446,70 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
672,00
Економія: -225,30 грн
446,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
581,10
Економія: -17,43 грн
563,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (1)
600,00 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом