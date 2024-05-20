Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 розмір 1, з додатковим фіксатором, №1 - Запоріжжя (376907) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11