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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 розмір 1, з додатковим фіксатором, №1 - Львів (376907) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
469,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
513,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
694,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
577,90 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
563,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
599,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
564,96
Економія: -5,75 грн
559,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
431,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ясіня, вул. Коцюбинського, 25
Всього: упаковка (1)
367,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
597,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
431,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
595,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
375,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
469,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 5
Всього: упаковка (2)
469,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
492,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
595,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
602,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
601,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
595,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
603,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
602,55 грн