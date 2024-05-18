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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3041 размер 3, з додатковим фіксатором, №1 - Харків (367640) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
481,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
597,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
481,80 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
596,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
598,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
481,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
481,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
596,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
481,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
595,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
599,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
602,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -207,90 грн
464,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
481,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
481,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
600,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
599,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
481,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
481,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -207,90 грн
464,10 грн