Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Пульс Детальніше Відчинено Цілодобово Дрогобич, вул. Шептицького, 9 Всього: упаковка (1) 920,92 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11 Всього: упаковка (1) 1174,00 Економія: -148,60 грн 1025,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г Всього: упаковка (2) 1276,00 Економія: -250,60 грн 1025,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18 Всього: упаковка (1) 1276,00 Економія: -250,60 грн 1025,40 грн Забронювати