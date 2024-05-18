Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) розмір 4, з фіксатором, №1 - Харків (355331) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом