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Бандаж на гомілковостопний суглоб 3015 (ортез) розмір 4, з фіксатором, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (355331) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1276,00
Економія: -250,60 грн
1025,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1174,00
Економія: -148,60 грн
1025,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
1276,00
Економія: -250,60 грн
1025,40 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
920,92 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом