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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір M, люкс, №1 - Львів (180600) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
937,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (1)
934,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
1063,99
Економія: -150,89 грн
913,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (1)
994,99
Економія: -81,89 грн
913,10 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Шевченка, 2
Всього: упаковка (1)
928,56
Економія: -0,04 грн
928,52 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
635,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (3)
817,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
770,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
1054,91
Економія: -106,59 грн
948,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
Всього: упаковка (1)
846,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
817,20 грн