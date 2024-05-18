Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір M, люкс, №1 - Харків (180600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Миргород, вул. Гоголя, 72
Аптека низьких цін
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Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149