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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір XL, люкс, №1 - Харків (180597) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
893,37
Економія: -63,74 грн
829,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
947,19
Економія: -117,56 грн
829,63 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
858,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
896,28
Економія: -70,02 грн
826,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
965,73
Економія: -141,36 грн
824,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
1022,32
Економія: -89,79 грн
932,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
1025,09
Економія: -79,74 грн
945,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
536,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
563,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
296,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
1042,26
Економія: -122,56 грн
919,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
934,59
Економія: -112,86 грн
821,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
928,49
Економія: -92,40 грн
836,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
340,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
487,85
Економія: -14,63 грн
473,22 грн