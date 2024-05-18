Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір XL, люкс, №1 - Харків (180597) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, просп. Лісовий, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38