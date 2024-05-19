Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБандаж на гомілковостопний суглобЦіни в аптеках

Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір L, люкс, №1 - Львів (180589) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
882,90
Економія: -56,60 грн
826,30 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (2)
980,99
Економія: -166,81 грн
814,18 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
937,97
Економія: -10,19 грн
927,78 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
933,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (1)
848,35
Економія: -2,69 грн
845,66 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
Всього: упаковка (1)
958,99
Економія: -144,81 грн
814,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 19
Всього: упаковка (1)
948,99
Економія: -134,81 грн
814,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
915,99
Економія: -101,81 грн
814,18 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
638,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 77-Б
Всього: упаковка (1)
999,99
Економія: -185,81 грн
814,18 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
817,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
817,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
742,90 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
419,65 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
806,00
Економія: -24,18 грн
781,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
860,18
Економія: -33,88 грн
826,30 грн