Бандаж на гомілковостопний суглоб 7021, еластичний аеропреновий розмір L, люкс, №1 - Харків (180589) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Миргород, вул. Гоголя, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Юності, 1-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Київ, просп. Лісовий, 25