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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7011, еластичний розмір XL, люкс, бежевий, №1 - Запоріжжя (169452) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
347,00
Економія: -20,82 грн
326,18 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
351,00
Економія: -10,53 грн
340,47 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Всього: упаковка (1)
325,00
Економія: -16,25 грн
308,75 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
267,00
Економія: -8,01 грн
258,99 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (3)
248,00
Економія: -7,44 грн
240,56 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
351,00
Економія: -10,53 грн
340,47 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -15,85 грн
301,15 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Всього: упаковка (1)
330,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
Всього: упаковка (1)
201,16 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилісне, вул. Сойне, 1-Б
Всього: упаковка (1)
225,90 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Горохів, вул. Паркова, 22
Всього: упаковка (1)
347,31 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
315,42 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом