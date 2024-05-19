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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7011, еластичний розмір М, люкс, бежевий, №1 - Львів (169451) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -15,85 грн
301,15 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
272,00
Економія: -8,16 грн
263,84 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -9,51 грн
307,49 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
347,00
Економія: -20,82 грн
326,18 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
325,00
Економія: -9,75 грн
315,25 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
303,00
Економія: -9,09 грн
293,91 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
Всього: упаковка (1)
310,76 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
310,76 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Всього: упаковка (1)
367,75 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2/4
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
333,14 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
Всього: упаковка (1)
310,76 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 7
Всього: упаковка (1)
326,05 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (1)
318,96 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
333,14 грн