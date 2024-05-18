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Бандаж на гомілковостопний суглоб 7011, еластичний розмір L, люкс, бежевий, №1 - Харків (169450) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (2)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
303,00
Економія: -9,09 грн
293,91 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
325,00
Економія: -9,75 грн
315,25 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -19,44 грн
304,56 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Всього: упаковка (1)
303,00
Економія: -15,15 грн
287,85 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -15,85 грн
301,15 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
333,14 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
276,46 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
294,49 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
300,37 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 46-А
Всього: упаковка (1)
282,47 грн